30 Jahre LANDI Fest

Was vor mehr als 30 Jahren mit einem einfachen Wurststand und musikalischer Begleitung seinen Ursprung hatte, wuchs in den vergangenen Jahren zu einem Event, der einen hohen Stellenwert in der Region geniesst. Hier treffen Menschen verschiedenster Generationen zusammen und geniessen die tolle Atmosphäre. Der ursprüngliche Treffpunkt von bäuerlichen Besuchern hat sich in den letzten Jahren sehr erweitert. Dank des tollen Kinderprogramms besuchen viele Familien das LANDI Fest. Nicht nur das Angebot in der Festwirtschaft ist mit der Zeit gewachsen auch das Unterhaltungsprogramm ist sehr vielseitig. Und so warten zum 30 Jahr Jubiläum eine exklusive Auswahl von Konzerten auf die Festbesucher.

Am Samstag spielen die Kapelle Schesaplana, die Musikgesellschaft Trimmis, und die Bündner Spitzbuaba. Auch die Jungjodler vom Heidiland sind dabei. Am Abend ist eine Schlagerparty angesagt. Chuelee, Linda Fäh und Marc Pircher sorgen für Hochstimmung in der Festhalle. Anschliessend geht die Party mit DJane Ginny in der Älplerbar weiter. Am Sonntag herrscht nochmals Hochstimmung mit den Mastrilser Dorfmusikanten und der Kapelle Oberalp dem Schellnerclub Fünf Dörfern und dem Jodelclub Hochwang.