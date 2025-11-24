30 Jahre Art on Ice

Ein Schweizer Best-of-Art-on-Ice vom Publikum gewählt



Das Jubiläum steht auch im Zeichen eines grossen Wiedersehens: Die Fans durften per Voting ihre Lieblings-Acts der letzten 30 Jahre wählen. Das Ergebnis: Noah Veraguth, der 2018 mit Pegasus für Gänsehautmomente sorgte, Musiker Stress, der schon in diesem Jahr das Publikum begeisterte, sowie die Walliser Powerstimme Stefanie Heinzmann, die 2019 Standing Ovations erntete. Ein Line-up, das zum Jubiläum nicht passender sein könnte!



Die drei verbindet auch eine enge Freundschaft sowie gemeinsame musikalische Projekte. Deshalb treten sie bei Art on Ice 2026 sowohl solo als auch in verschiedenen Zusammensetzungen auf. «Die Show war etwas Besonderes für mich – die Bühne, die Atmosphäre, das Publikum», sagt Veraguth, der bis Ende 2025 mit Pegasus auf Abschiedstournee ist. «Danach mit Andres und Stefanie bei Art on Ice zu performen, ist ein neues Kapitel für mich, das sich gleichzeitig wie ein Nachhausekommen anfühlt.»

Showproduzent Oliver Höner sagt: «Wir holen die drei zurück, weil sie unsere Geschichte geprägt haben. Wir inszenieren sie diesmal aber auf eine ganz neue Art. Ein Live-Erlebnis, das man vor Ort spüren muss, um seine volle Kraft zu erfassen.»