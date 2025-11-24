30 Jahre Art on Ice
Art on Ice 2026 feiert 30 Jahre unter dem Motto «Against all Odds» – eine Show über Mut, Zweifel und den Willen, trotz aller Widerstände weiterzumachen. Inspiriert vom Leben, getragen von Kunst.
Musiker:innen wie James Bay und Jess Glynne sowie Eiskunstlaufstars, die ihre Wege gegangen sind und trotz Wiederstände auf ihre innere Stimme gehört haben, sind Teil des Line-ups von Art on Ice 2026. Der weltbekannte Pop-Art-Künstler Romero Britto verstärkt die Botschaft visuell: Mit seiner farbenfrohen Bildsprache setzt er kraftvolle Zeichen für Optimismus, Hoffnung und Selbstvertrauen. Seine Werke fliessen in einige Shownummern von Art on Ice 2026 ein.
Die Pop-Art-Kunst von Romero Britto
Aufgewachsen in den Favelas Brasiliens, malte Romero Britto schon als Kind auf Papierfetzen, getrieben von Farbe, Hoffnung und dem Glauben an sich selbst. Die Kunstwelt nannte seine Werke «zu kommerziell, zu simpel». Heute ist seine Kunst weltweit bekannt und vom Volk geliebt. In seinen farbenfrohen Arbeiten reflektiert er seine optimistische positive Einstellung gegenüber dem Leben. Romero Britto ist der perfekte Match für Art on Ice 2026: Seine Geschichte und seine Kunst sind Teil des grossen Mosaiks der Show.
Internationale Musikstars: James Bay und Jess Glynne
Mit James Bay und Jess Glynne stehen bei Art on Ice 2026 zwei der grössten britischen Popkünstler auf der Bühne. Der mit BRIT Awards ausgezeichnete und GRAMMY®-Nominierte Singer-Songwriter James Bay bringt seine Mega-Hits wie „Let It Go“ oder „Hold Back the River“ nach Zürich, Fribourg und Davos. Jess Glynne, Rekordhalterin mit acht UK-Nummer-1-Hits und Gewinnerin des BRIT Billion Award 2024, sorgt mit Songs wie „Hold My Hand“ und „I'll Be There“ für Energie und Gefühl.
«Zum 30-jährigen Jubiläum wollten wir Stimmen und Persönlichkeiten, die sowohl Weltkarriere als auch Charakter haben und ein breites Publikum ansprechen. James Bay und Jess Glynne bringen emotionale Tiefe, Energie und internationale Strahlkraft in die Jubiläumsshow», bekräftigt Showproduzent Oliver Höner die zwei Superstars.
Ein Schweizer Best-of-Art-on-Ice vom Publikum gewählt
Das Jubiläum steht auch im Zeichen eines grossen Wiedersehens: Die Fans durften per Voting ihre Lieblings-Acts der letzten 30 Jahre wählen. Das Ergebnis: Noah Veraguth, der 2018 mit Pegasus für Gänsehautmomente sorgte, Musiker Stress, der schon in diesem Jahr das Publikum begeisterte, sowie die Walliser Powerstimme Stefanie Heinzmann, die 2019 Standing Ovations erntete. Ein Line-up, das zum Jubiläum nicht passender sein könnte!
Die drei verbindet auch eine enge Freundschaft sowie gemeinsame musikalische Projekte. Deshalb treten sie bei Art on Ice 2026 sowohl solo als auch in verschiedenen Zusammensetzungen auf. «Die Show war etwas Besonderes für mich – die Bühne, die Atmosphäre, das Publikum», sagt Veraguth, der bis Ende 2025 mit Pegasus auf Abschiedstournee ist. «Danach mit Andres und Stefanie bei Art on Ice zu performen, ist ein neues Kapitel für mich, das sich gleichzeitig wie ein Nachhausekommen anfühlt.»
Showproduzent Oliver Höner sagt: «Wir holen die drei zurück, weil sie unsere Geschichte geprägt haben. Wir inszenieren sie diesmal aber auf eine ganz neue Art. Ein Live-Erlebnis, das man vor Ort spüren muss, um seine volle Kraft zu erfassen.»
Eiskunstlauf auf Weltklasse-Niveau
Ein Line-up der Extraklasse gibt’s auch auf dem Eis. In drei Disziplinen werden Weltmeister das Schweizer Publikum begeistern: Aus den USA sind dies die dreifachen Titelhalter im Eistanzen Madison Chock und Evan Bates und der zweifache Weltmeister Ilia Malinin, genannt «Quad-God» – er wird in Zürich auftreten. Im Paarlauf sind die Weltmeister von 2024, Deanna Stellato-Dudek und Maxime Deschamps aus Kanada sowie die aktuellen Vize-Weltmeister Minerva Fabienne Hase & Nikita Volodin aus Deutschland Teil der Tour. Ebenfalls im Ensemble sind der zweifache Europameister Adam Siao Him Fa und seine französischen Team-Kollegen, die EM-Zweiten im Eistanzen Evgeniia Lopareva & Geoffrey Brissaud sowie Kevin Aymoz .
«Es ist ein Cast der Superlative. Die Chance ist gross, dass wir gleich mehrere Goldgewinner aus Mailand bei Art on Ice begrüssen dürfen!», sagt Oliver Höner. Komplettiert wird das Line-up durch den Publikumsliebling und Social-Media-Star Elladj Baldé. Aus Schweizer Sicht strahlen der Europameister Lukas Britschgi und EM-Bronzemedaillen-Gewinnerin Kimmy Repond als Aushängeschilder.
Die Tour macht Halt in Zürich, Fribourg und Davos. Das gesamte Programm sowie Tickets und VIP-Pakete sind unter www.artonice.com verfügbar.
