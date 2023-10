20 Jahre Haci’s Anatolia Kebab in Flims

Am kommenden Freitag, 3. November um 17.00 Uhr, gibt es in Flims Grund zum Feiern

Im Mai 2003 suchte die Familie Cakmak in Flims eine Lokalität, um sich ihren Traum eines eigenen Kebab-Lokals zu erfüllen. Zur gleichen Zeit suchte Christoph Schlosser von der Waldhaus AG einen Mieter für das Immobilienbüro im alten Bürogebäude der Waldhaus AG. Schnell war man sich einig, dass ein Kebab-Imbiss eine ausgezeichnete Ergänzung zum damals bestehenden Flimser Gastro-Angebot sein würde. So eröffneten Songül und Haci Cakmak noch im November des Jahres den «Anatolia Kebab» an der Promenada in Flims Waldhaus. Der Anfang einer nunmehr bereits 20-jährigen Erfolgsgeschichte.

Auch die Vertreter der Waldhaus AG als Vermieter der Lokalität waren vom «Anatolia Kebab» von Anfang an angetan, sodass sie 2013 beim Neubau der Immobilie kurzerhand einen Container zur Verfügung stellten, damit der Betrieb auch während der Bauzeit weiterlaufen konnte.

2014 konnte Familie Cakmak ihre inzwischen eigene Lokalität im Neubau an der Promenada 35 selbst nach Ihren Wünschen einrichten und beziehen. Heute ist «Anatolia Kebab» weit mehr als bloss ein einfacher Kebab-Imbiss. Das hell und freundlich im orientalischen Stil eingerichtete Lokal ist mit der gemütlichen Terrasse und den täglich frischen Produkten zum beliebten kulinarischen und gesellschaftlichen Treffpunkt geworden.

Die Lokalität alleine macht aber noch nicht den Charme des Lokals aus. Haci ist bei allen sehr beliebt durch seine Freundlichkeit und auch immer zu haben für ein kurzes Gespräch, in welcher Sprache auch immer. Zudem stellte er in der Zwischenzeit einen Abhol- und Lieferservice auf die Beine, der auch bei Anlässen wie etwa dem Städtlifest in Ilanz zum Einsatz kommt.

Songül und Haci freuen sich, am 3. November um 17.00 Uhr mit ihren Gästen auf weitere schöne Jahre anzustossen.