19. Prättigauer Alp Spektakel

Die Alpwirtschaft hat in Graubünden eine grosse Bedeutung und eine jahrhundertealte Tradition. Über 90% der Bündner Landwirtschaftsbetriebe liegen im Berggebiet und wirtschaften in Höhen, wo weder Gemüse- noch Ackerbau möglich ist. Indem die Nutztiere im Sommer ihr Futter auf den Alpweiden suchen, sichern sie einen grossen Teil der bäuerlichen Wertschöpfung.. Über die Tiere wird das Gras zu feinsten Lebensmitteln wie Käse, Butter oder Fleisch umgewandelt. Das Prättigauer Alp Spektakel bringt diese Produkte und Kreisläufe mit ihren landwirtschaftlichen Bräuche ins Scheinwerferlicht. Mit einem grossen Fest feiern die Prättigauer Bauern die Rückkehr von der Alp und den reichen Segen der Alpprodukte.