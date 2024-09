18. Prättigauer Alp Spektakel

Alpkäse-Himmel

Das Prättigau ist reich an Sennalpen, die am Alp Spektakel ihre Alpkäse präsentieren. Hier können die besten Käse entdeckt, probiert und gekauft werden. Die alljährliche Käsedegustation in der Turnhalle gehört zu den Publikumsmagneten. An der Blinddegustation küren die Festbesucher den beliebtesten Prättigauer Alpkäse, eine hohe Würdigung für die Sieger. Auf dem grossen Spezialitätenmarkt werden neben feinstem Alpkäse auch eine grosse Auswahl an weiteren Spezialitäten und schönes Handwerk angeboten.. Über 45 liebevoll gestaltete Marktstände laden zum Flanieren, Entdecken und Probieren ein und präsentieren stolz, was Höfe und Alpen der Region hergeben. Wer gluschtig wird auf mehr Käsegenuss, kann sich in der Marktstrasse oder auf dem Festplatz mit einem feinen Raclette verwöhnen lassen.