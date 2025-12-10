Bündner Mode schlägt Wellen
Vom Swiss Made LANA-Mantel bis zur preisgekrönten Iso-Jacke: Muntagnard bringt nachhaltige Innovation und Schweizer Design auf die internationale Bühne – mit Stil, Anspruch und Liebe zum Detail.
Muntagnard entstand aus einer ungewöhnlichen Ambition. Bevor die Gründer, gebürtige Emser, sich der Mode zuwandten, arbeiteten sie in der Strategie- und Nachhaltigkeitsberatung. Doch die Erkenntnis reifte: Sie wollten Veränderung nicht nur begleiten, sondern selbst gestalten. Etwas Eigenes aufbauen, Erfahrungen aus erster Hand sammeln und ihren eigenen Weg definieren.
2018 begann Muntagnard als kleines Nebenprojekt und wurde schnell zu einem Impulsgeber. Die Vision war klar: Kleidung von Grund auf neu denken. Nicht nur nachhaltiger, sondern besser. Hochwertigste Materialien aus der Natur, feinste Verarbeitung, zeitloses Design und kompromisslose Qualität. Das Ergebnis fühlte sich anders an: ruhiger Luxus, den man in jeder Faser, jedem Stoff und jedem Detail spürt.
Aus Schweizer Wolle wird etwas Neues
Dort, wo andere längst aufgegeben hatten, begann für Muntagnard die Reise: bei Schweizer Wolle. Ein lokales Naturmaterial mit beeindruckenden Eigenschaften, jedoch weitgehend ungenutzt und oft entsorgt. Gemeinsam mit Expert:innen aus der Schweiz und Italien entwickelte die Marke einen neuen eigenen Stoff, der lokale Ressourcen, Handwerk und Innovation verbindet. Daraus entstand LANA, ein Mantel, der heute als Ikone der Marke gilt: Zeitlos im Design, von Schweizer Schlichtheit geprägt, gefertigt aus lediglich vier natürlichen Komponenten. Ein Produkt, das zeigt, dass Nachhaltigkeit nicht nach Verzicht aussehen muss, sondern nach durchdachter Raffinesse.
LEGNA – Komfort neu definiert
Kurz darauf folgte LEGNA, ein T-Shirt aus holzbasierten Fasern, ausgezeichnet als erstes zertifiziert plastikfreies Kleidungsstück weltweit. Seidig weich, atmungsaktiv, pflegeleicht und heute ein absoluter Bestseller. Es bestätigt die Philosophie der Marke: Nachhaltigkeit kann sich weit besser anfühlen, als viele vermuten würden.
Innovationen, die Standards verschieben
2022 stellte Muntagnard die MIUtec Iso Jacke vor. Eine Funktions-Jacke aus lediglich zwei Materialien, recycelbar und biologisch abbaubar. Sie gewann den ISPO Public Choice Award als innovativstes Produkt des Jahres und zeigt das Potenzial, wenn Technik, Design und Nachhaltigkeit zusammenfinden.
Mehr als Kleidung – eine Haltung
«Rethinking is our nature.» Dieser Satz beschreibt nicht nur eine Philosophie, sondern eine Arbeitsweise. Muntagnard glaubt, dass Mode nicht nur danach bewertet werden sollte, wie sie aussieht, sondern wie sie sich anfühlt. Am Körper. Und im Kopf. Mode kann langlebig sein. Sie kann frei von Kompromissen sein. Sie kann die Umwelt respektieren, statt sie zu belasten. Nachhaltigkeit ist für Muntagnard kein Ziel, sondern ihr Ausgangspunkt für Innovation.
Die Vision lebt weiter
Die Ambition, die mit dem ersten LANA-Mantel begann, treibt die Marke bis heute an. In jedem Stoff, in jeder Naht, in jedem Produkt steckt der Anspruch, durch Schweizer Design, Handwerk und Weitsicht etwas Aussergewöhnliches zu schaffen.
Heute zählt das Unternehmen zu den spannendsten Namen der Schweizer Textilbranche und hat soeben den Fair Fashion Award Switzerland gewonnen. Die Marke steht für bewussten Luxus: Mode, die mit Innovation, Hochwertigkeit und Verantwortung überzeugt.
Kein Wunder, dass Partner wie SWISS International Air Lines, der Hockey Club Davos und das Zurich Film Festival auf Muntagnard vertrauen und Persönlichkeiten wie Sternekoch Sven Wassmer ihre Stücke tragen.
Erlebe die innovative Bündner Modemarke im Muntagnard Flagship Store in Chur oder online auf muntagnard.com.