Bündner Mode schlägt Wellen

Die Ambition, die mit dem ersten LANA-Mantel begann, treibt die Marke bis heute an. In jedem Stoff, in jeder Naht, in jedem Produkt steckt der Anspruch, durch Schweizer Design, Handwerk und Weitsicht etwas Aussergewöhnliches zu schaffen.

Heute zählt das Unternehmen zu den spannendsten Namen der Schweizer Textilbranche und hat soeben den Fair Fashion Award Switzerland gewonnen. Die Marke steht für bewussten Luxus: Mode, die mit Innovation, Hochwertigkeit und Verantwortung überzeugt.

Kein Wunder, dass Partner wie SWISS International Air Lines, der Hockey Club Davos und das Zurich Film Festival auf Muntagnard vertrauen und Persönlichkeiten wie Sternekoch Sven Wassmer ihre Stücke tragen.



