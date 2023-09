Der Prix Montagne geht an das Berghotel «Mettmen» und an die Wollspinnerei Vetsch im Prättigau

Welche Freude für Sara und Romano Frei-Elmer: Das Berghotel «Mettmen», das sie von den Grundmauern aus neu aufgebaut und 2016 eröffnet haben, gewinnt den Prix-Montagne-Publikumspreis. Die Schweizer Berghilfe hat den mit 20`000 Franken dotierten Preis am Donnerstag an einer Feier in Bern verliehen.