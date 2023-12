Sie hilft den Weihnachtskindern auf die Welt

An Weihnachten ihrem Beruf nachzugehen, macht der Hebamme Deborah Stupp nichts aus. Im Gegenteil: «Ich liebe es, an Weihnachten zu arbeiten», sagt sie. Das Schönste daran sei die Stimmung. An Feiertagen versuchten die Angestellten des Geburtshauses Philina möglichst wenige Schwangerschaftskontrollen durchzuführen, trotzdem seien sie, sollte etwas vorfallen, jederzeit erreichbar – natürlich auch an Weihnachten.