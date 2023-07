So halte ich mein Kind von Pornos fern

Rund die Hälfte aller Schweizer Jugendlichen zwischen 12 und 19 Jahren geben an, dass sie schon mindestens einen Pornofilm auf ihrem bevorzugten Gerät gesehen haben. Acht Prozent geben dagegen an, dass sie schon einmal einen Porno verschickt haben. Weiter haben laut der James-Studie 2022 zwölf Prozent der Befragten bereits Sexting betrieben. Von Sexting spricht man, wenn unaufgefordert erotisches Material an bekannte Personen versendet wird.