117 neue Lehrpersonen für Graubündens Schullandschaft

An der Diplomfeier im Kongresszentrum in Davos waren rund 800 Personen anwesend. Teil der Festgemeinde vom Samstag war auch der Bündner Regierungsrat und Erziehungsdirektor Jon Domenic Parolini. Er beglückwünschte in seiner Ansprache die neuen Lehrpersonen, wie es weiter heisst. Auch Gian-Paolo Curcio, Rektor der PHGR, richtete ein paar Worte an seine künftigen Berufskolleginnen und Berufskollegen.