Openair Rheinwald – chusch au?

Seit über 30 Jahren zieht es bekannte und neue Gesichter zur Waldlichtung Schwarzwald bei Nufenen. Sie kommen nicht nur wegen der Musik – die einzigartige Naturkulisse am jungen Hinterrhein lädt zu einem entspannten Festivalwochenende ein. Das Ambiente, geprägt von einer freudigen und freundschaftlichen Stimmung unter den Gästen, sorgt für viele Wiederkehrer. Am Fusse des Guggernülls mit Blick auf das Eishora treffen alle Generationen aufeinander: von Jugendlichen bis hin zu Erwachsenen jeden Alters sowie Eltern mit ihren Kindern.



«Heimalig & persönlich – das isch z’Openair Rhiiwald»

Dieses Versprechen geben die Organisatoren, der Vorstand des Vereins Openair Rheinwald, die das Festival Monate im Voraus planen, weiterentwickeln und mit viel Freude und Engagement durchführen. Der Einsatz der zahlreichen freiwilligen Helfenden und das Credo des guten Miteinanders sind jedes Jahr ein fester Bestandteil des Erfolgs. Im Walsertal geht alles noch Hand in Hand: Die grosszügige finanzielle Unterstützung der Sponsoren und der Gemeinde Rheinwald, das Wohlwollen der Landbewirtschafter:innen des Festivalgeländes und die Akzeptanz der Bevölkerung machen das Openair zu dem Event, das es heute ist: heimalig und persönlich.



Langjährige Tradition entwickelt sich weiter

Im Kern bleibt das Openair so, wie es die Besuchenden kennen und schätzen. Doch: Tradition zu bewahren bedeutet nicht, auf Veränderung zu verzichten. So wurde etwa 2023 ein Angebot speziell für Jugendliche und junge Erwachsene eingeführt – das damalige Vereins-Special. Dieses heisst heute Gruppen-Special und richtet sich an Gruppen, die gemeinsam das Openair besuchen und dabei von vergünstigten Tickets profitieren möchten – unabhängig davon, ob sie einem Verein angehören. Ein weiteres Angebot richtet sich an das ältere Publikum: «Camp & Rock» geht dieses Jahr bereits in die zweite Runde. Wer nicht im Zelt übernachten möchte, kann bequem mit dem eigenen Camper anreisen und direkt auf dem Festgelände nächtigen. Interessierte sollten sich beeilen – die Stellplätze sind beliebt und schnell ausgebucht.



Künstler:innen im Scheinwerferlicht

Am Freitag sorgen Mattiu und die Basement Saints für einen mitreissenden Start ins Festivalwochenende. Am Samstag bringen Red Queen, Selina Schildknecht, Los Billtones, Florian Ast und Visu & The Vagabundos die Waldlichtung zum Beben. Von Rock über Pop bis hin zu Reggae – das Line-up 2025 bietet erneut eine abwechslungsreiche Mischung.



Verpflegung – für jeden Geschmack

Verschiedene Foodstände verteilen sich auf dem Gelände und bieten eine grosse Auswahl an Menüs. Durstlöscher sind die traditionelle Openair-Bar und das «Kafizelt», das Schutz vor Wind und Wetter bietet.



Brunch mit Musik – das Beste aus dem Tal

Nach zwei durchfeierten Tanznächten erwacht am Sonntag manch einer mit grossem Hunger und dem Wunsch, den Tag langsam anzugehen. Für ein nahrhaftes Frühstück sorgen die Landfrauen Rheinwald mit Köstlichkeiten wie Käse und Fleisch aus dem Biotal. Begleitet wird der Brunch von der Schwyzerörgeli-Formation Albig Anderscht, die den musikalischen Ausklang des Festivals einleitet. Wer beim Openair dabei sein möchte, sich aber nicht mehr für lange Konzertnächte begeistern kann, ist beim Brunch am Sonntag genau richtig.



Zusammen sein – eine gute Zeit erleben

Freunde, die sich um ihr Lagerfeuer versammeln und gemeinsam anstossen. Unbekannte, die sich an der Bar mit Einheimischen bekannt machen. Kinder, die Bächli stauen, die Natur geniessen und sich beim Boccia spielen mit neuen Gspändli messen. Und die Eltern? Die erfreuen sich in aller Ruhe an der Musik und entspannen sich an der frischen Luft.



Ticketinfos

Wer bereits «Kai Bock meh zum Warta?» verspürt, kauft sich den Zweitages-Pass bis am 09. Juli vergünstigt im Vorverkauf auf der Website des Veranstalters. Für Kurzentschlossene öffnet die Tageskasse am Openair-Freitag um 14 Uhr. Mitglieder des YoungMemberPlus Angebots des Sponsoringpartners Raiffeisen profitieren an der Tageskasse von einer Ermässigung.



Nun heisst es: Ticket besorgen, Vorfreude aufbauen und «Wiar gsänd ünsch am Openair – weil Tanzen, Festen und Zusammensein einfach guttut».