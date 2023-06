Nach Kritik: Stadtrat beschliesst ein Angebot für «nur» Wasser

Die Churer Sportanlagen lancierten vor einem Monat das neue «Au Dabi»-Abo. Dieses Angebot sorgte für viel Kritik. An der Sitzung vom Dienstag habe der Stadtrat entschieden, die Saisonabos für die ausschliessliche Nutzung von Wasser in den Sommer- und Eis in den Wintermonaten wieder zu führen, schreibt die Stadt Chur in einer Mitteilung. Die Umsetzung erfolgt ab Donnerstag.