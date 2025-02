ntc/ – mehr als eine Sekundarschule

Begeisterung wecken

Gleichzeitig sind es auch die Lehrpersonen, die mit ihrem pädagogischen und sozialen Engagement einen entscheidenden Mehrwert bilden. Neben dem vorgegebenen Lehrplan werden die Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Arbeits- und Lerntechniken sowie Projektarbeiten auf die Berufswelt vorbereitet. Damit erhalten sie Qualifikationen, die über das reine Wissen hinausgehen. «Mit unserem Angebot schaffen wir Chancengleichheit für alle», sagt Thomas Wäspe, Schulleiter der ntc/, und ergänzt: «Wenn das Umfeld stimmt, stimmt auch die Motivation für die Schule.»

Diese Philosophie zeigt sich im Schulalltag: Ein wertschätzender Umgang und gegenseitiges Verständnis prägen das positive Schulhausklima. Das engagierte Team will nicht nur Wissen vermitteln, sondern die Begeisterung fürs Lernen wecken. «Ich wurde als Mensch wahrgenommen», erzählt Nadine, die durch den Wechsel an die ntc/ ihre Freude am Lernen wiedergefunden hat.