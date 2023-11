Eisfeld Quader: Saisonstart verschoben

Der Saisonstart für das Eisfeld Quader war auf Samstag vorgesehen. Die Vorbereitungsarbeiten seien zunächst vielversprechend verlaufen, doch der immer wiederkehrende Regen der letzten Tage und vor allem auch nachts, habe den Aufbau des Eises erschwert, heisst es in einer Medienmitteilung. Hinzu kamen technische Herausforderungen mit der Kältemaschine, welche den Prozess verlangsamten. Dies hat zur Folge, dass das Eis für den Betrieb noch nicht die gewünschte Qualität aufweist und der Saisonstart um wenige Tage verschoben werden muss. Das genaue Eröffnungsdatum könne aktuell aufgrund der unsicheren Wetterprognose mit angekündigten Regenfällen noch nicht festgelegt werden, heisst es weiter.

Um der Churer Bevölkerung trotzdem genügend Eis-Zeit zu ermöglichen, werde der öffentliche Eislauf in der Trainingseishalle Obere Au am Samstag bis 18 Uhr verlängert, heisst es in der Mitteilung. Schlittschuhe können dieses Wochenende online oder am Ticketautomaten reserviert und vor Ort ausgeliehen werden. Die Verschiebung des Saisonstarts des Eisfelds Quader habe keinen Einfluss auf die Gültigkeit der beiden Winterabos «Au Dabi» und «Eis». Beide seien unverändert ab dem 11. November gültig und das Eis-Abo gelte auch für den öffentlichen Eislauf in der Trainingseishalle. Beim «Au-Dabi»-Abo können ohnehin alle Anlagen genutzt werden, wie es abschliessend heisst. (red)