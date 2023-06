Cazis hat wieder einen Dorfladen

Ende 2020 hat er seine Tore geschlossen: der seit Jahrzehnten existierende Volg-Dorfladen im Cazner Bahnhofquartier. Nach zweieinhalb Jahren – und mit einem Jahr Verspätung im Vergleich zum ursprünglich angekündigten Zeitplan – ist die ladenlose Zeit in der Gemeinde nun vorbei. Seit Donnerstag ist in einem Neubau direkt unterhalb von Kloster und Kirche der neu eröffnete «Spar mini» in Betrieb.