Alles rund ums Familienleben auf einen Blick

News, Freizeittipps und nützliche Informationen zur Familie und ihr Umfeld – das und noch vieles mehr gibts im neuen Newsletter «Abentüürland» der «Südostschweiz»-Redaktion zu lesen. Einmal angemeldet, flattern die Themen jeden Dienstag direkt in euer E-Mail-Postfach. So behält ihr auch im stressigen Familienalltag immer den Überblick über alles, was Eltern, Kinder, Grosseltern, Gotti und Göttis in der Südostschweiz bewegt. Zudem gibt es nützliche Tipps und so einige Ideen, was mit der Familie in der Freizeit unternommen werden kann.

Hier kostenlos abonnieren und schon bekommt ihr «Abentüürland» regelmässig zu lesen. Viel Spass!

Es gibt etwas zu gewinnen:

Wir wollen den Start unseres neuen Newsletters so richtig mit euch feiern! Deshalb haben wir eine kleines Geschenk für euch:

Unter den ersten 500 Anmeldungen verlosen wir Tickets für das Lama Maislabyrinth in Schmerikon.

Die glücklichen Gewinner können sich also auf einen tollen Familienausflug freuen. Was ihr dafür tun müsst? Meldet euch einfach oben oder hier für den Newsletter an und schon habt ihr die Chance, Tickets für eure Familie zu gewinnen. Viel Glück und viel Spass mit «Abentüürland»!