So geht Lernen heute: Haldensteins Schülerinnen und Schüler haben Raum und Aussicht

Es war ein Quantensprung in Form eines Hufeisens aus Tischen: der Übergang von der Primarschule in die Oberstufe. Die sechs ersten Schuljahre lang war die Klasse an Zweierpulten fein säuberlich aufgereiht in der Schulstube gesessen. Jetzt aber, bei den «Grossen», sass man gewissermassen im Halbkreis, und das Pult der Lehrperson stand auf der offenen Seite. Das wiederholte sich in hermetisch abgeriegelten Schulzimmern, einen ganzen Gang lang, ein ganzes Schulhaus voll.