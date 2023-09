Ein Hoch auf die Wiederverwendung 

Die Kaffeemaschine ist kaputt, aber eigentlich will man doch gar keine neue. Die Hosen haben ein paar kleine Löcher, aber man hat keine eigene Nähmaschine, und man trägt sie doch so gerne. Wer kennt solche Momente nicht? Seit ein paar Jahren gibt es schweizweit immer mehr Repair Cafés – also Treffpunkte, wo ein paar Profis oder Hobby-Handwerkerinnen auf freiwilliger Basis ihre Reparaturkenntnisse zur Verfügung stellen und kaputte Dinge von anderen Menschen flicken. In Graubünden werden in Chur, in Klosters-Serneus sowie in Samedan Repair Cafés angeboten (s. Übersicht).