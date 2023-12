Nach dem Vollbrand: Das «Stockhaus» ob Mollis ist jetzt eine Wohlfühloase

Oberhalb von Mollis, unterhalb des Fronalpstocks, auf 1350 Metern über Meer. Die 13 Treppenstufen, die hinauf auf die Aussichtsterrasse führen, sind das Einzige, was vom «Stockhaus» nach dem verheerenden Brand noch übrig geblieben ist. Und der Hühnerstall, der restauriert worden ist. Mit Figuren aus Kupferblech, Männchen und Weibchen, die am Dachgebälk in Stellung gebracht worden sind – wie im Kamasutra.