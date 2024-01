Modisch durch den Winter: Bauchfrei kennt keine Jahreszeit bei Bündner Jugendlichen

Provoziert der Bauchfreitrend noch die Gesellschaft? Sind wir mit den Dont’s and Do’s in der Kleiderfrage immer noch mit Regeln behaftet? Oder ist heutzutage alles möglich? Einige Modetrends bleiben eine gute Angriffsfläche, auch im übertragenen Sinne. Bauchfrei im Winter, das ist nichts für Softies. Bauchfrei ist im Winter ein Statement der Body-Acceptance, auf Deutsch: Die Emanzipation und Befreiung von äusseren Zwängen und Idealen. Es ist Winter, und draussen ist es kalt. Null Grad. Gefühlt minus fünf Grad. Logisch zieht man bei diesem Wetter die dicken Pullis und währschaften Hosen an.