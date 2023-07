Bei der Lintharena steht über den Sommer eine neue Wassersportanlage

In der Lintharena in Näfels gibt es über die Sommerferien eine neue Wassersportanlage: Seit letzter Woche kann man skimboarden. Mit einem Mini-Surfbrett aus Holz gleitet man durch ein etwa drei Meter breites und 20 Meter langes Becken. Die gemietete Anlage ist gratis und steht allen bis zum 11. August zur Verfügung. Eigentlich hätte die Anlage schon ab dem 1. Juli in Betrieb genommen werden sollen, da die Anlage aber einen Defekt hatte, war sie zeitweise nicht benutzbar.