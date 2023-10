Wirtschaft und Schule verbinden mit MINT-Inhalten

Hämmern, Fräsen, Programmieren, Konstruieren, Löten: Während dieser Woche können insgesamt rund 180 Schülerinnen und Schüler (3. bis 6. Klasse) anhand von problemorientierten Aufgabenstellungen aus ihrer Lebenswelt MINT-Inhalte entdecken. Angeleitet von Lernenden der beteiligten Betriebe sowie von Studierenden der Pädagogischen Hochschule Graubünden probieren die Kinder und Jugendlichen aus, experimentieren und freuen sich am Schluss über ein selbst erarbeitetes Werkstück. Die diesjährige Bündner MINT-Woche findet in der Ems Chemie, in der RhB, in der Keller Laser, in der Trumpf Schweiz AG, in der Hamilton und in der Lehrwerkstatt für Schreiner sowie im Informatik Ausbildungszentrum in Samedan statt. An der PH Graubünden programmieren die Teilnehmenden anhand der Spielfelder, welche gemeinsam mit den Lernenden der Firmen entwickelt worden sind, einen Roboter so, dass er unterschiedliche Aufgabenstellungen aus dem Alltag der einzelnen Firma lösen kann. Die Bündner MINT-Woche (MINT-CAMPs GR) verbindet Wirtschaft und Schule: Lernende der beteiligten Bündner Unternehmen und Institutionen arbeiten eng mit Studierenden der PH Graubünden zusammen. Gemeinsam begeistern sie Kinder und Jugendliche für praktische Tätigkeiten und unterrichten die Schülerinnen und Schüler im Betrieb vor Ort.

Wissen weitergeben

Die angehenden Lehrpersonen erweitern im Rahmen dieser Kooperation anhand von Hands-on-Erfahrungen ihr fachliches, fachdidaktisches sowie pädagogisches Wissen und die Lernenden der Betriebe geben ihr erworbenes Wissen an die Kinder und angehenden Lehrpersonen weiter. Fabio Francesco Franzé, angehender Anlagen- und Apparatebauer im 2. Lehrjahr in der Keller Laser AG beschreibt seine Erfahrungen so: «Ich habe mich sehr gut vorbereitet und die Abläufe detailliert geplant. Beim Erklären war ich dann speziell herausgefordert, denn ich musste eine Sprache finden, welche die Kinder verstehen vor allem wenn es sich um Fachbegriffe handelte.» Die PH Graubünden hat die Bündner MINT-Woche im Jahr 2013 konzipiert und diese in den letzten Jahren mit der Bündner Wirtschaft gemeinsam erfolgreich weiterentwickelt. (red)