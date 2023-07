Rechnungstool zeigt: Nicht alle Mietzinserhöhungen in Graubünden sind gerechtfertigt

Was ist der Referenzzinssatz?

Der Referenzzinssatz ist der durchschnittliche Zinssatz aller Hypotheken in der Schweiz. Der Mietzins ist an den Referenzzinssatz gekoppelt. Er wird vierteljährlich durch das Bundesamt für Wohnungswesen mitgeteilt. Seit Juni 2023 liegt der hypothekarische Referenzzinssatz bei 1,5 Prozent. Den aktuell verwendeten Zinssatz steht jeweils im Mietvertrag oder in der letzten Erhöhungsanzeige.