Medienfamilie Südostschweiz an der higa 2026

An unserem Stand erwartet Sie während der vier Messetage ein abwechslungsreiches Programm. Freuen Sie sich aufspannende Talks aus unserem Fernsehstudio, unterhaltsame Spiele aus dem Radiostudio sowie die Möglichkeit selbst Teil der Sendung zu werden.

Kommen Sie vorbei, schauen Sie zu, machen Sie mit und treffen Sie die Stimmen und Gesichter unserer Medien persönlich.