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Medienfamilie Südostschweiz an der higa 2026

Auch 2026 ist die Medienfamilie Südostschweiz wieder an der HIGA vertreten. Wir bringen Radio, Zeitung und Fernsehen direkt an die Messe und machen Medien für Besucherinnen und Besucher erlebbar.

Fabienne
Peri
27.03.26 - 06:20 Uhr
Leben & Freizeit

An unserem Stand erwartet Sie während der vier Messetage ein abwechslungsreiches Programm. Freuen Sie sich aufspannende Talks aus unserem Fernsehstudio, unterhaltsame Spiele aus dem Radiostudio sowie die Möglichkeit selbst Teil der Sendung zu werden.

Kommen Sie vorbei, schauen Sie zu, machen Sie mit und treffen Sie die Stimmen und Gesichter unserer Medien persönlich. 

Programm – Medienfamilie Südostschweiz an der higa 2026
Donnerstag, 09. April 2026 Live und mittendrin – Der higa Auftakt Zum Start der HIGA wird unser Stand zum Treffpunkt für Radiospiele, spannende Talks und persönliche Higa-Momente.
15:00–16:00 Uhr
Radio Grischa

«Wahr oder nid wahr»

Das neue Spiel auf Radio Grischa – live an unserem Stand. Testen Sie Ihr Wissen und machen Sie direkt mit.

18:00–18:30 Uhr
TV Südostschweiz

«SO diskutiert» – Live-Produktion

Erleben Sie hautnah, wie Fernsehen entsteht – «SO diskutiert» wird direkt während der higa produziert. Seien Sie dabei, wenn die Kameras laufen.

Freitag, 10. April 2026 Radiospiel, TV-Talks und Austausch mit der Redaktion Der zweite Messetag steht ganz im Zeichen von Unterhaltung und Begegnung. Freuen Sie sich auf spannende Gäste im TV-Studio und tauschen Sie sich persönlich mit unserer Redaktion aus.
13:30–14:00 Uhr
Radio Grischa

«Alli gege d Armena»

Das beliebte Spiel auf Radio Grischa – live an unserem Stand. Spielen Sie direkt mit.

18:00–18:30 Uhr
TV Südostschweiz

Nadia Damaso live auf dem Sofa

Food-Bloggerin und Bestsellerautorin Nadia Damaso zu Gast in unserem Fernsehstudio – hautnah miterleben, wie ein TV-Gespräch aufgezeichnet wird.

Samstag, 11. April 2026 Highlights am higa Samstag Radio, Live-Shows und spannende Gespräche aus unserem Studio. Bei Fragen rund um Ihr Zeitungsabo hilft Ihnen unser Kundendienst direkt am Stand weiter.
13:30–14:00 Uhr
Radio Grischa

«Alli gege d Armena»

Das beliebte Spiel auf Radio Grischa – nochmals live an unserem Stand. Machen Sie mit.

16:00–16:30 Uhr
TV Südostschweiz

Ramona Brüniger live auf dem Sofa

Ramona Brüniger zu Gast in unserem Fernsehstudio – verfolgen Sie die TV-Aufzeichnung aus nächster Nähe und sehen Sie, was hinter den Kulissen passiert.

Sonntag, 12. April 2026 Der Rückblick auf die higa Am letzten Messetag schauen wir gemeinsam auf die schönsten Momente der HIGA zurück. Unser Maskottchen Rocko ist vor Ort und posiert gerne für ein Erinnerungsfoto.
13:30–14:30 Uhr
Am Stand

Umfrage: Was waren Ihre Highlights?

Teilen Sie Ihre Lieblingserinnerungen der higa – direkt am Stand der Medienfamilie Südostschweiz.

15:00–15:30 Uhr
TV Südostschweiz

Fifi Frei live auf dem Sofa

Gemeinsam mit Fifi Frei blicken wir auf die vergangenen higa-Tage zurück – und auf die Erinnerungen an die alte Halle. Ein emotionaler Abschluss, den Sie nur hier erleben können.

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