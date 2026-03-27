Medienfamilie Südostschweiz an der higa 2026
Auch 2026 ist die Medienfamilie Südostschweiz wieder an der HIGA vertreten. Wir bringen Radio, Zeitung und Fernsehen direkt an die Messe und machen Medien für Besucherinnen und Besucher erlebbar.
Auch 2026 ist die Medienfamilie Südostschweiz wieder an der HIGA vertreten. Wir bringen Radio, Zeitung und Fernsehen direkt an die Messe und machen Medien für Besucherinnen und Besucher erlebbar.
An unserem Stand erwartet Sie während der vier Messetage ein abwechslungsreiches Programm. Freuen Sie sich aufspannende Talks aus unserem Fernsehstudio, unterhaltsame Spiele aus dem Radiostudio sowie die Möglichkeit selbst Teil der Sendung zu werden.
Kommen Sie vorbei, schauen Sie zu, machen Sie mit und treffen Sie die Stimmen und Gesichter unserer Medien persönlich.
«Wahr oder nid wahr»
Das neue Spiel auf Radio Grischa – live an unserem Stand. Testen Sie Ihr Wissen und machen Sie direkt mit.
«SO diskutiert» – Live-Produktion
Erleben Sie hautnah, wie Fernsehen entsteht – «SO diskutiert» wird direkt während der higa produziert. Seien Sie dabei, wenn die Kameras laufen.
«Alli gege d Armena»
Das beliebte Spiel auf Radio Grischa – live an unserem Stand. Spielen Sie direkt mit.
Nadia Damaso live auf dem Sofa
Food-Bloggerin und Bestsellerautorin Nadia Damaso zu Gast in unserem Fernsehstudio – hautnah miterleben, wie ein TV-Gespräch aufgezeichnet wird.
«Alli gege d Armena»
Das beliebte Spiel auf Radio Grischa – nochmals live an unserem Stand. Machen Sie mit.
Ramona Brüniger live auf dem Sofa
Ramona Brüniger zu Gast in unserem Fernsehstudio – verfolgen Sie die TV-Aufzeichnung aus nächster Nähe und sehen Sie, was hinter den Kulissen passiert.
Umfrage: Was waren Ihre Highlights?
Teilen Sie Ihre Lieblingserinnerungen der higa – direkt am Stand der Medienfamilie Südostschweiz.
Fifi Frei live auf dem Sofa
Gemeinsam mit Fifi Frei blicken wir auf die vergangenen higa-Tage zurück – und auf die Erinnerungen an die alte Halle. Ein emotionaler Abschluss, den Sie nur hier erleben können.