Stein um Stein: Der zehnjährige Nuo baut eine Mauer

Wenn Nuo Jäggi mal gross ist, will er Baggerführer werden. Auf einer Baustelle arbeitet er aber schon heute: Als Juniorcoach hilft der Zehnjährige zweimal in der Woche auf der Kinderbaustelle in Luchsingen aus. Er ist eine Ansprechperson für die kleineren Kinder auf der Baustelle und hilft ihnen mit seinem Wissen. Eine Chipstüte baumelt in seiner linken Hand. «Mit dem Geld, das ich hier verdiene, möchte ich mir eine neue Musikbox mit LED-Lichtern für 50 Franken kaufen», sagt Nuo und schaufelt sich ein paar Chips in den Mund.