Exemplarischer Einsatz für Landschaft und Artenvielfalt

Während am Canovasee gleich nebenan Familien und andere Badegäste fröhlich planschen, schuften sie in der staubigen Hitze dieses sommerlichen Donnerstags im August: 13 Maurerlehrlinge aus dem Kanton Zürich und drei aus Graubünden. Ihre Aufgabe: eine verfallene Trockenmauer wieder instand zu stellen. Wobei das in diesem Fall angesichts des Vorzustandes bedeutet, das Bauwerk praktisch von Grund auf neu zu errichten. Dass sie lernen, wie das geht, ist aber auch der Sinn ihres Einsatzes – er ist Teil ihrer Ausbildung.