Der wohl coolste Arbeitsplatz im Kanton Graubünden

Das sei jedoch noch nicht der mühsamste Effekt, wird Schöttner auf der Website zitiert. Die Temperaturunterschiede und insbesondere die schnellen Temperaturwechsel seien körperlich sehr anstrengend. Das merke er jedes Mal, wenn er Proben zwischen den verschiedenen Kältekammern hin und her transportiere und dafür über den Gang müsse. Noch extremer fühlt es sich für ihn an, wenn er das Laborgebäude verlässt und ohne den Schutzanzug ins Freie tritt: «Im Freien ist es nicht nur wärmer, durch das direkte Sonnenlicht steigt die gefühlte Temperatur. Nach ein paar Stunden im Kältelabor ist man daher ganz gut bedient, an konzentrierte Büroarbeit ist dann oft nicht mehr zu denken.»