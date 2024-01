Samstagabendshows lockten die ganze Familie ins Wohnzimmer

1988 – 1992: «Die Rudi Carrell Show – Lass Dich überraschen»

Das war die letzte Samstagabend-Unterhaltungsshow von Carrell. Sie wurde monatlich ausgestrahlt und war eine Kombination von Talent- und Überraschungsshow. In jeder Sendung kamen fünf Imitatoren vor. Sie wurden zuerst in ihrem Berufsumfeld gezeigt, indem man eine passende Kulisse nachbaute. Nach einem kurzen Gespräch gab Carrell ihnen ihr Bühnenoutfit, das an einem fahrbaren Kleiderständer bereit hing. Mit dem Kleiderbügel in der Hand sah man dann den Imitator von hinten durch den Gang zur Bühne gehen. Dazu gehörte der Ausspruch von Carrell: «Eben noch in der Apotheke, jetzt auf der Show-Bühne!» In der nächsten Einstellung sah man ihn im Bühnengewand gekleidet von vorne die Bühne betreten. Das Publikum entschied am Ende darüber, welcher der fünf Imitatoren das «Goldene Mikrofon», den Preis der Show, bekam. Die Überraschungen, die während der Show erfüllt wurden, konnten sehr unterschiedlich sein. So fand eine Frau beispielsweise einen bestimmten Titel von Peter Alexander nicht mehr und kannte davon nur eine Zeile. Also lud man den Künstler selbst in die Show ein, der die betreffende Schallplatte persönlich überreichte. Ein besonderer Höhepunkt war immer die Zusammenführung von Menschen, die sich schon seit vielen Jahren nicht mehr gesehen hatten. Die Show wurde mit bis zu 17 Millionen Zuschauern ein grosser Erfolg. Sie endete vorzeitig, da Carrell als Produzent zu RTL ging und auch dort an einer Sendung arbeitete. In der ARD galt zu der Zeit die Regel, dass man nicht gleichzeitig bei einem öffentlich-rechtlichen und einem privaten Fernsehsender auftreten durfte.