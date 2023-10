Nachbarschaft wegen Konsumraum besorgt: Polizei sieht kein Problem

Der Standort des Konsumraums in der Stadt Chur steht fest. Künftig sollen Drogenkonsumierende unter Überwachung an der Sägenstrasse 15 konsumieren. Bis zum nächsten Sommer soll das Konzept stehen und die Infrastruktur einsatzbereit sein. Während es für einige der Betroffenen und einen Teil der Bevölkerung eine grosse Entlastung ist, gibt es seitens der Anwohnenden an der Sägenstrasse noch Bedenken.