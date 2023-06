Die Mathematik freudiger Ereignisse

Am 9. Juni 2023 veröffentlichte ich in den sozialen Medien folgende Nachricht: «Leider müssen wir unsere Konzerte am Street Festival Langenthal absagen. Der arme Klaus ist krank und an Bett und sanitäre Anlagen gebunden.» Was ist passiert? Nun, Klaus hat sich ein Magen-Darm-Virus eingefangen. Und wie ist das passiert? Vom süssen Töchterchen hat er es eingefangen, welches ein paar Tage vor ihm an sanitäre Anlagen, respektive an Windelberge, gebunden war.