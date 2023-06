«Das gefährdet das Leben der Kinder»

Werner Krafft ist Kinderarzt in Chur und in Thusis. Bevor er und seine Frau die Praxis «Alex82» eröffneten, war er lange Zeit am Kantonsspital Graubünden als Oberarzt tätig – unter anderem in der Neonatologie und Intensivmedizin. Diese Abteilung zu schliessen, würde die Grundversorgung aller Kinder im Kanton gefährden, sagt er und erklärt im Interview warum.