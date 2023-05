Joint-Verbot in Amsterdam: Das Kiffer-Paradies hat ausgedient

Kiffen, saufen, Sex. Aus diesen Gründen kommen viele Touristen in die niederländische Hauptstadt Amsterdam. Doch dem Kiffer-Paradies geht es jetzt an den Kragen. Die Amsterdamer Bürgermeisterin Femke Halsema lässt das Kiffen auf der Strasse seit Donnerstag verbieten. Zumindest in der Altstadt und im weltberühmten Amsterdamer Rotlichtbezirk, von den Einheimischen «de Wallen» genannt, ist Kiffen nun tabu. Wer sich dort noch immer in der Öffentlichkeit einen Joint zwischen die Lippen steckt und ihn raucht, der muss mit einem Bussgeld von 100 Euro rechnen.