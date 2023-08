Lehrstart in Graubünden – wie der Einstieg in die Berufswelt glückt

«Ach, es war doch mal alles so einfach.» Das haben sicher viele der rund 1500 Bündner Lernenden gedacht, als sie diese Woche ihre neue Ausbildungsstelle angetreten haben. Die ersten Tage haben es in sich und entscheiden darüber, wie schnell man sich in den Berufsalltag einlebt. Am Anfang müssen die Jugendlichen zuerst alles kennenlernen – das Arbeitsumfeld, die Aufgaben sowie die Mitarbeitenden –, was ziemlich überwältigend sein kann. Eine schnelle Auffassungsgabe und eine gewisse Flexibilität helfen da sicher, jedoch sind nicht alle Jugendlichen mit diesen Fähigkeiten ausgestattet.