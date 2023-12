Mailänderli sind und bleiben die Stars

«Wann können wir vom Teig kosten?», ist die erste Frage der drei Kinder, die es kaum erwarten können, den ausgewallten Teig in diverse kleine Kreationen zu verwandeln. Und dann geht es los mit dem Formen und Ausstechen des Teigs. Die Lichterkette sowie die Weihnachtskugeln am Weihnachtsbaum glitzern bereits. Fröhliche Weihnachtsklänge tönen aus der Musikbox. Die Stimmung ist schon richtig vorweihnachtlich, das gemeinsame Backen macht Freude und bringt alle in die Küche. Das Mehl stäubt.