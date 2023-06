Fairtrail-Ranger sorgen für freundliches Klima im Fürstenwald

Mit dem Kleber der Fairtrail-Graubünden-Kampagne halten die Ranger erneut Wandernde und Bikende an, um sie über ein rücksichtsvolles und entspanntes Miteinander auf Wanderwegen und Trails zu informieren. Verbunden mit der Aufklärungskampagne über das Verhalten in der Natur, ist das Ziel, die Förderung von Toleranz um ein möglichst frei zugängliches Wegnetz in den Bündner Bergen zu erhalten. Dies schreibt die Stadt Chur in einer Mitteilung.