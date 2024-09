IEP - Schweiz

1848 erschien ein Schriftstück, mit welchem der damalige eidgenössische Staatenbund zum Bundesstaat Schweiz wurde. Diese Bundesverfassung war das Resultat eines Bürgerkrieges, in welchem sich das Gleichgewicht zwischen dem Einfluss des Wissens (liberale Denker) und demjenigen des Glaubens (katholische Kirche) neu einstellte und danach sieben Kantone je eine Universität erhielten, welche, vom Bund finanziert, die Freiheit bekamen, alles in der Medizin von Professoren untersuchen zu lassen, was deren Vorstände interessierte.

Diese geschenkte Freiheit wird jedoch immer wie mehr zu einem Problem der Bevölkerung, weil der Bürger per Gesetz eine Krankenversicherung haben muss – eben nicht frei ist –, aber niemand die Theorien und Hypothesen der Universitäts-Professoren bezüglich einer daraufhin erfolgten Therapie rückwirkend überprüft, was in der Folge mit einem frei erfundenen Beispiel – um niemanden direkt anzugreifen – und der Problemlösung erklärt wird:

Beispiel: Eine frei erfundene, von einem Medizindoktoranden zu überprüfende “Null“-Hypothese könnte lauten: Männer und Frauen haben gleichlange Augenbrauen. Werden nun die Längen der Augenbrauen bei freiwilligen Studienprobanden gemessen, dann kann ab einer bestimmten Anzahl an untersuchten Personen festgestellt werden, dass ein statistisch signifikanter (nicht-zufälliger) Unterschied in der Haarlänge der Augenbrauen vorhanden ist und die Null-Hypothese muss verworfen werden. D.h., das Resultat dieser Studie würde dann in einem Journal für Psychologie wie folgt publiziert: Frauen haben normalerweise kürzere Augenbrauen als Männer, weil sie diese häufiger schneiden, um harmonischer auszusehen. Nun kann ein Arzt allen seinen Patientinnen ein Rezept zum Schneiden der Augenbrauen verkaufen, damit sie von der Gesellschaft genauso akzeptiert werden wie die Männer, welche sich offenbar weniger häufig die Augenbrauen schneiden lassen. Die Krankenkassen müssten nun die Kosten für das Rezeptschreiben bezahlen, weil der Arzt diese Erklärung von seinem Universitäts-Professor für Psychologie erhalten hat, was wiederum die Manager der Krankenkassen freut, denn durch den generierten Mehrumsatz, welchen sie den Patienten indirekt wieder in Rechnung stellen, verdienen sie ja mehr Geld. Dies wäre ja nicht so schlimm, doch kommt es dadurch zu einer Kostenexplosion im Gesundheitswesen, weil nun auch der Coiffeur für das professionelle Kürzen von Augenbrauen eine Rechnung stellen darf. Dies, obwohl er gar nicht weiss, ob die Augenbrauen einer Schweizerin und die einer Rumänin gleich lang zu schneiden sind und was macht er bei einer “Patientin“, wenn dessen Vater ein Schweizer und ihre Mutter eine Rumänin ist? Das ist kein Problem, denn die zu kurz geschnittenen Haare wachsen ja nach und man kann wieder zum Arzt gehen, um ein Rezept zu holen.