Leckere Abkühlung: Fünf sommerliche Rezepte zum Nachmachen

Damit ihr während des Essens auch euren Durst stillen könnt, zeigen wir euch nun ein Rezept für einen selbst gemachten «Berry Ice Tea». Die Zubereitung ist simpel und die Zutaten lassen sich an einer Hand abzählen. Einzig das Timing ist wichtig, denn der Eistee schmeckt gekühlt am besten. Berechnet fürs Kühlstellen also genügend Zeit mit ein.