Mein Kind nervt: Warum Bohnen helfen können

Manchmal kann einen das eigene Kind zur Weissglut bringen. Es will kein Gemüse essen, ab und zu macht es in der Öffentlichkeit ein Drama, sodass die Leute schon aufsehen, und dann saust das Kind auch noch wie ein Wirbelsturm durch das noble Restaurant. Momente, in denen die Nerven der Eltern auf die Probe gestellt werden. Das «Eltern-Sein ist eine spannende, vielseitige, jedoch auch nicht immer einfache Aufgabe», schreibt Elternbildung Graubünden auf ihrer Internetseite.