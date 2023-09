Sonnenereignis Elm: Heuer scheint die Sonne durchs Martinsloch auf den beliebten Chäsmärt

Am Chäsmärt fahren Extrabusse



Um den Fahrgästen eine möglichst angenehme Anreise zum Elmer Alpchäs- und Schabzigermärt zu bieten, verkehrt die Linie 541 am Sonntag, 1. Oktober, mit einem verdichteten Fahrplan. Von Schwanden nach Elm verkehren die Busse im Zeitraum zwischen 7.28 Uhr und 13.28 Uhr im Halbstundentakt. In Fahrtrichtung von Elm nach Schwanden verkehren die Busse zwischen 8.59 Uhr und 16.59 Uhr alle 30 Minuten. Durch die zusätzlichen Fahrten besteht in Schwanden Anschluss von und zu den Bahnersatzbussen von und nach Linthal, zu den Bussen aus Schwändi und Sool sowie an die S25 von und in Richtung Zürich. Es gelten die normalen ÖV-Tarife. Im Sernftal werden alle regulären Haltestellen angefahren. Während des Chäsmärt werden die Haltestellen Elm, Altersheim, Dorf und Station nicht angefahren. Es sind Ersatzhaltestellen an der Umfahrungsstrasse eingerichtet. Zum Chäsmärt gelangen die Gäste gemäss den Autobetrieben Sernftal mit Vorteil über die Ersatzhaltestelle an der Feuerwehr Elm. Die Fahrten sind im Onlinefahrplan der SBB zu finden. (eing)