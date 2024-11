HF-Studium Tourismus mit Saisonstellen

Die Welt des Tourismus ist dynamisch, facettenreich und erfordert sowohl theoretisches Wissen als auch praktische Erfahrung. Genau hier setzt die Höhere Fachschule für Tourismus & Management in Samedan mit ihrem einzigartigen Studienmodell mit Saisonstellen an. Diese in der Schweiz einmalige Ausbildungsform verbindet in idealer Weise Praxis und Theorie und bietet Studierenden sowie Betrieben zahlreiche Vorteile.

Vorteile für Studierende: Finanzielle Unabhängigkeit und wertvolle Praxiserfahrung

Für die Studierenden bietet das Saisonmodell nicht nur eine hervorragende Ausbildung, sondern auch eine grössere finanzielle Unabhängigkeit. Durch die saisonalen Arbeitseinsätze sammeln Studierende wertvolle und abwechslungsreiche Praxiserfahrung und finanzieren sich so ihr Studium. Dabei haben sie die Möglichkeit, ihre eigenen Interessen und Stärken zu erkunden, verschiedene Facetten der Tourismusbranche kennenzulernen und sich ein umfangreiches Netzwerk aufzubauen.

Das gelernte Wissen, das in den Zwischensaisons in der Schule erworben wird, kann direkt in die Praxis umgesetzt werden, was das Lernen intensiviert und nachhaltiger macht. Zudem bietet die HF Tourismus & Management eine breit gefächerte Ausbildung an, die neben tourismusspezifischem Wissen auch Kompetenzen wie Dienstleistungsmanagement, interkulturelle Sensibilität und professionelle Kommunikation fördert.

«Ich habe mich für das Saisonmodell entschieden, da ich die Abwechslung dieses Modells sehr attraktiv finde. Für mich kam nur dieses Modell in Frage, weil ich mindestens eine Saison im Ausland zu einem vollen Lohn arbeiten wollte.» Lorena Hug, Studentin Saisonmodell, im Bild auf Walsafari.