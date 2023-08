Hier könnt ihr einen «Spätsommer-Schwumm» machen

Es ist noch nicht zu spät für eine sommerliche Abkühlung in einem Freibad oder einem See. Die kommenden Tage versprechen Hitzetage und Temperaturen von über 30 Grad. Sowohl in der «Badi» als auch an einem Badesee lassen sich diese Temperaturen besser ertragen. Deshalb haben wir euch hier eine Zusammenstellung der besten Abkühlungsorte der Region – sowohl für Freibäder als auch Badeseen: