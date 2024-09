Hansjörg Ladurners Weg zur Regionalität

Text von Martin Hoch für graubündenVIVA

Ein Paradies auf 1300 m ü. M.

Der Boden ist die Grundlage von Ladurners Schaffen. In und auf ihm wächst, was später auf den Teller kommt. So heisst sein zum Schweizerhof Lenzerheide gehörendes Restaurant: Scalottas Terroir. Und der Bergacker im Weiler Lain ist genau das: sein Stück Erde am Fusse des Piz Scalottas. Gemeinsam mit seinem Sous-Chef René Bissig kultiviert er hier auf sechs Aaren Kartoffeln, Bergackerbohnen, Mais und Getreide. Dazwischen befinden sich auf einem Streifen Land hunderte Blüten verschiedenster Pflanzen. Dieser Blühstreifen muss nicht produktiv sein. «Wir achten darauf, dass der Boden alle drei Jahre zur Ruhe kommt, sich erholt», sagt Ladurner. Die sogenannten Beisaate des Blühstreifens regenerieren den Boden. Sie sind gleichzeitig Stickstofflieferant für die Erde und helfen diese sauber zu durchwurzeln, was den Bodenlebewesen dient.

Doch selbst im Blühstreifen findet sich Wertvolles für die Küche: beispielsweise die Samen des Mohns oder des Leins. Und all die pinken, roten und violetten Blüten tragen zur Biodiversität bei. Während Hansjörg Ladurner durch seinen Bergacker geht, landet eine Wildbiene auf seiner Hand. Er betrachtet sie, sagt: «Es macht Freude zu sehen, wie viele unterschiedliche Tiere sich im und um den Bergacker angesiedelt haben.» Einzig Hirsche und Rehe möchte er während den Sommermonaten von seinem Bergacker fernhalten. Davon zeugt ein zwei Meter hoher Zaun. «Aber sobald hier alles abgeerntet ist, kommt der Zaun weg und es beginnt ein Festessen für die Wildtiere.» Auch das habe seinen Zweck. Es erspart ihm das Mähen der Pflanzen und liefert wertvollen Dung.

«Dem Boden muss es gut gehen», sagt Hansjörg Ladurner. Der Koch, kauert am Rande seines Bergackers. Er nimmt mit beiden Händen behutsam Erde vom Acker, führt diese zur Nase, schliesst die Augen und atmet tief ein. Der Duft löst ein zufriedenes Lächeln bei ihm aus. «Diese Erde riecht nach Leben.»

Hansjörg Ladurner