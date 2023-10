Wie Sonne und Tageslicht gegen Winterdepression helfen

Der Mensch braucht die Sonne – nicht nur für die Seele. Der Körper benötigt Sonnenlicht, um ausreichend Vitamin D zu bilden. Dieses ist notwendig, damit Calcium aufgenommen und in die Knochen eingebaut werden kann. Ein Mangel an Vitamin D kann zu Knochenschwund (Osteoporose) führen. Sonne tanken ist also gesund. Allerdings können die UV-Strahlen zu Sonnenbrand führen und das Hautkrebsrisiko ist erhöht. Was ist also das richtige Mass beim Sonnenbaden?