Eltern entwickeln Superkräfte, bevor es in die Ferien geht – und wir haben eine Checkliste für euch

Sitzt dann die Familie nun endlich gemeinsam im Auto, im Flieger oder im Zug, können alle einen Gang zurückschalten und die Erholung kann so richtig beginnen. Fazit: Ferienzeit ist Zeit zum Entspannen, miteinander zu lachen und gemeinsam zu geniessen. Am Ende des Tages geht es darum, viele unvergessliche Momente zu erleben, an die man sich später erinnern kann.