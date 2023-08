Gewinne zwei Festivalpässe für das Sound of Glarus

Jetzt kommt ihr ins Spiel. Wir verlosen je zwei Festivalpässe für das diesjährige Sound of Glarus. Mitmachen ist ganz einfach: Sendet eine E-Mail an glarus@suedostschweiz.ch mit dem Betreff «Verlosung Sound of Glarus». Wichtig: Gebt euren Namen, eure Adresse und euren Wohnort an. Der glückliche Gewinner oder die Gewinnerin erhält die Dreitagespässe per Post zugestellt. Teilnahmeschluss ist am Donnerstag, 17. August, um 12 Uhr. Viel Glück!