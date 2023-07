Wie dieses Wochenende in Glarus wieder getanzt wird

Am Samstag wechselt das Thema dann vom Mitschunkeln an Konzerten zu einer aktiveren Art des Tanzens: Die Tänzerinnen und Tänzer der Salsa Tanzschule Glarus bieten eine ganze Reihe von Latino-Tanz-Workshops an. Angeboten werden diese für Anfänger, aber auch für Fortgeschrittene. Die Workshops und Shows starten um 18 Uhr. Und wie am Freitag gebe es Partystimmung mit DJ, so die Veranstalter.