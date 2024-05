Das ist an Auffahrt passiert

Nach Karfreitag und Ostern findet Auffahrt jeweils am 40. Tag nach Ostern statt, was immer auf einen Donnerstag fällt. Nicht jedes Jahr ist Auffahrt also am gleichen Datum, da es von Ostern abhängig ist. Es ist der Feiertag vor Pfingsten, welche in diesem Jahr am 28. Mai stattfindet. Das Pfingstfest ist jeweils 50 Tage nach Ostern.