Märchenhafter Sommer: Fünf Mythen und Sagen zur warmen Jahreszeit

Und es geschah genau so, wie die Sonne es gesagt hatte. Seitdem weckt der kleine Hahn – ihr könnt es heute noch hören – die grosse Sonne mit seinem hellen Kikeriki jeden Morgen auf und sie verbringen den Tag zusammen. Der Hahn lebt unten auf der Erde, während die Sonne oben am Himmel steht. Und erst am Abend, wenn die Sonne sich verabschiedet und der Hahn in seinen Stall geht, steigt der Mond am Horizont auf und beginnt alleine über das Reich der Nacht und der Sterne zu herrschen.