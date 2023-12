Der Bündner Tchibo-Chef setzt noch mehr auf Kaffee als bisher

Vor Kurzem endete der Umbau der Migros Gäuggeli in Chur. Diesen Umbau hat auch das Team von Tchibo Schweiz AG ausgenutzt, um seine Filiale im selben Gebäude auf den neuesten Stand zu bringen. Das neue Konzept soll in nächster Zeit in allen Filialen des Unternehmens in der Schweiz umgesetzt werden.