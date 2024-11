Gelebte Werte am 17. Tourismus Trendforum

Vom Brückenbauen und Stimmgabeln…

Das Nachmittagsprogramm startete mit dem Referat von Leila Hauri, Leiterin von REGIO Appenzell AR-St.Gallen-Bodensee, bereits mit einem ersten Highlight. In ihrem Vortrag sprach sie über die Bedeutung akteursübergreifender Zusammenarbeit in der Bodenseeregion. So tangieren touristische Projekte oft den Lebensraum der lokalen Bevölkerung, was aus gesellschaftlicher Sicht einige Herausforderungen mit sich bringen kann. Deshalb ist es zentral, dass Tourismusprojekte nicht nur für Gäste, sondern auch für die Einheimischen einen echten Mehrwert schaffen sollen und zweitere auch in den Entwicklungsprozess miteinbezogen werden. «Wir müssen zwischen den beiden Lebenswelten eine Brücke bauen», wie Hauri treffend formuliert.



Wie sich im Gespräch mit Onna Rageth, Leiterin des Bregaglia Lab in Stampa, zeigte, können solche «Brücken» beispielsweise über die Reallabore der FH Graubünden entstehen. Mit Hilfe der Reallabore werden wissenschaftliche Problemstellungen nämlich genau dort gelöst, wo sie auftreten. Mit verschiedenen Standorten im ganzen Kanton, fernab der Hauptstadt, bieten die Reallabore eine spannende Möglichkeit, um praxisnahe Lösungen zu entwickeln und den Tourismus nachhaltig zu fördern. Für die Entwicklung von Förderprojekten im Tourismus ist der Austausch mit der einheimischen Bevölkerung sehr entscheidend.



Im Beitrag zum Thema «Resonanz-Tourismus» von Toggenburg Tourismus wurde klangvoll und eindrücklich dargelegt, was eine Stimmgabel mit Tourismus zu tun haben kann. Als Gegentrend zum Massentourismus geht es beim Resonanz-Tourismus insbesondere darum, echte Beziehungen zu Menschen schaffen, indem Destinationen und Angebote so konzipiert werden, dass authentische Erlebnisse gefördert werden. Authentizität – ein Wert der im Toggenburg gelebt und weitergegeben wird, was die Präsentation von Christian Gressbach und Sonja Teuscher mit ehrlichen Einblicken und offenen Einschätzungen gezeigt hat.